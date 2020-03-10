Зеленский подал в Раду законопроект о реформе СБУ

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" обозначен на сайте Рады как безотлагательный.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную Раду законопроект №3196 о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

На сайте парламента проект закона помечен как безотлагательный. Он поступил на рассмотрение руководства Рады.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Также президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №3198 об изменениях к Бюджетному кодексу в связи с реформой СБУ и проект закона №3197 о соответствующих изменениях к Налоговому кодексу.

4 марта глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе ведомства должен быть внесен в Раду в ближайшие дни.

15 октября 2019 года Баканов подал проект закона президенту. Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил в ноябре, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.