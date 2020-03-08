Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Смена правительства Украины увеличивает риск провала реформ – Oxford Economics

Неопределенная судьба реформ в Украине, вероятно, усложнит переговоры Киева с Международным валютным фондом, считают в Oxford Economics.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадровые решения Зеленского вызывают вопросы у экспертов
Кадровые решения Зеленского вызывают вопросы у экспертов
Фото: EPA

Смена правительства Украины усиливает риск провала реформ в стране. Об этом говорится в прогнозе британской аналитической компании Oxford Economics, опубликованном 6 марта.

Также в докладе отмечается, что проблемы с реформами, вероятно, "существенно усложнят переговоры с МВФ".

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Американская компания Morgan Stanley после назначения нового Кабмина рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ.

На неопределенность будущего реформ после перестановок в правительстве указывала также авторитетная газета The Financial Times. Издание отмечало, что кадровые решение президента Украины могут свидетельствовать о том, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Первый транш по этой программе Киев пока не получил.

Теги: Верховная Рада, Украина, МВФ, экономика, правительство, реформы, Morgan Stanley, Financial Times, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS