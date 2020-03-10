Земельная и медицинская реформы будут завершены – Зеленский

Несмотря на сопротивление оппозиции, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой, убежден президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил мнение, что сопротивление реализации медицинской реформы связано с непониманием особенностей происходящих изменений.

Зеленский: Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства, мы все несем ответственность Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Bloomberg, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены. Фрагмент интервью 10 марта опубликовала пресс-служба главы Украинского государства.

"Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства, мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта [о рынке земли] в комитетах. Мы закончим эту реформу", – сказал президент.

Зеленский убежден, что несмотря на сопротивление оппозиции и "спам" поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой во втором чтении.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что голосование в Раде станет первым этапом земельной реформы. В дальнейшем необходимо будет принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики Украины.

Говоря о медицинской реформе, Зеленский предположил, что сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей происходящих изменений. Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медицинских учреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє”.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Перед вторым чтением к законопроекту подали 4018 поправок.