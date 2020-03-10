Комитет Рады на этой неделе рассмотрит отмену второго этапа медреформы

13 марта комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования рассмотрит законопроект об отмене закона о государственных медицинских гарантиях и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения".

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 13 марта рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медреформы. Об этом говорится на сайте комитета.

В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140).

В последнем проекте предлагается, согласно пояснительной записке, поручить Кабмину прекратить введение второго этапа медицинской реформы, не допустить возникновения искусственного дефицита лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также увеличить заработную плату врачей на 100% за счет доплат от Кабмина.

LB.ua уточняет, что на заседание комитета пригласили министра здравоохранения Украины Илью Емца.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

В конце февраля тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что второй этап медицинской реформы стартует 1 апреля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" 5 марта заявил, что медреформа продолжается и ее надо завершить.

"Мы прошли очень большой путь, мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы, от получения результата. Поэтому разворот... Когда мы переплываем реку и проплыли уже 80% до берега, и принимать решение, разворачиваться обратно и плыть 80 или преодолеть 20%, что остались... Конечно, надо завершать реформу", – отметил он.