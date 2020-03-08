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Зеленский заверил, что Коломойский от него ничего не ждет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский ему не звонит и ничего не спрашивает.

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Зеленский: Я никого никуда не устраиваю
Зеленский: Я никого никуда не устраиваю
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что бизнесмен Игорь Коломойский ничего от него не ждет. Об этом глава государства заявил в интервью британской газете The Guardian. Полная расшифровка беседы Зеленского с журналистами опубликована на сайте украинского президента 8 марта.

На уточняющий вопрос, звонит ли Коломойский и спрашивает ли о чем-то, Зеленский ответил: "Нет".

"Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия. У меня есть несколько человек, которые со мной работают. Они мои друзья, мы учились на юридическом факультете или давно дружим, я доверяю этим людям, но они не имеют отношения к предприятиям и бюджетам", – заверил президент.

"Мой товарищ Андрей Ермак стал руководителем Офиса, и я его знал 10 лет до этого. Моя помощница Маша была моей помощницей, когда я руководил и каналом ["Интер"], и студией "Квартал 95". У меня есть пять человек, с которыми я прошел определенный жизненный путь", – добавил Зеленский.

До победы на президентских выборах Зеленский работал в студии "Квартал 95", чьи программы выходили на "1+1". О выдвижении на пост президента Зеленский также объявил на "плюсах": для этого телеканал сдвинул новогоднее поздравление тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Основным владельцем медиахолдинга "1+1" является Коломойский.

Теги: Украина, выборы, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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