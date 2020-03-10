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ПОЛИТИКА

Мендель заявила, что статья о Зеленском в The Guardian не была проплаченной

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала, что выход статьи в британском издании The Guardian сопровождался "большим количеством дезинформации в онлайн-пространстве". Она утверждает, что Офис президента не может подвергать цензуре материалы западной прессы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский дал резонансное интервью британскому изданию
Зеленский дал резонансное интервью британскому изданию
Фото: ЕРА

Статья журналистов британского издания The Guardian по итогам общения с президентом Украины Владимиром Зеленским не была проплаченной и не вычитывалась в Офисе президента перед публикацией. Об этом 10 марта написала в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией", – утверждает Мендель.

Она отметила, что выход статьи сопровождался "большим количеством дезинформации" в украинском онлайн-пространстве".

"Фейк, что Офис президента подвергает цензуре материалы западных журналистов. Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий", – подчеркнула спикер.

Она напомнила, что на сайте президента размещен весь текст интервью – с вопросами и ответами.

Пресс-секретарь назвала фейком и заявления, что статья не вышла в основном издании The Guardian. По словам Мендель, издание состоит из онлайн-версии и журнала; материал из Киева вышел в журнале.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213565622253176&id=1781187626

В статье The Guardian приводятся слова Зеленского о том, что он готов выйти из переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Также президент в шутку выразил сожаление, что при демократии нельзя вешать людей.

Фрагмент, в котором Зеленский назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом", не вошел в опубликованную на сайте британской газеты версию беседы.

Теги: цензура, Guardian, свобода слова, Владимир Зеленский, интервью, Юлия Мендель
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