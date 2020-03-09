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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стреляют, ну, постреливают". Зеленский назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей задачей окончание войны на Донбассе. Достичь мира, по его мнению, можно только путем диалога, "потому что ни одна война еще не закончилась хорошо".

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Зеленский: Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. Но нужно попробовать без войны
Зеленский: Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. Но нужно попробовать без войны
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает войну на Донбассе "замороженным конфликтом", который возможно завершить только путем диалога. Об этом он заявил в интервью журналистам The Guardian, стенограмма которого 8 марта была обнародована на сайте Офиса президента. 

Фрагмент о Донбассе не вошел в опубликованную на сайте британской газеты версию беседы. 

"Я до сих пор считаю, что замороженный конфликт – это сейчас. Там стреляют, ну, постреливают. К сожалению, погибают, но так везде [где есть конфликты]. В Грузии, Абхазии тоже стреляют. Бывает. Просто времени прошло, меньшая граница, меньшая территория, другой рельеф. То есть другие условия. Люди все равно устают воевать. С годами, конечно, количество жертв будет уменьшаться. Но наша задача  это закончить. Поэтому я так и вижу, что год – на все договоренности, а дальше  реализация", – сказал Зеленский. 

По его мнению, для установления мира "нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо".

"Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: "Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю". Мы очень хотим вернуть [наши территории], но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Поэтому это  путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире", – сказал президент. 

Отвечая на вопрос, как тогда вернуть территории, он отметил: "Диалог". 

"Нужно делать все, чтобы мы могли вернуть их без жертв или минимизируя жертвы. Для кого это все в итоге? Недра, земли. Для кого мы все это делаем? Для людей. Какой смысл, чтобы погибли миллионы людей, но мы вернули территории? Какой? Вернем, будем этому очень радоваться, а потом будем миллион человек хоронить. Что первично? Есть такая детская загадка: что было раньше  курица или яйцо? Одни у нас кричат "яйцо", а другие кричат "курица". А на самом деле вопрос не в этом. Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, каким образом атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. И это, кстати, все подтверждают: европейские, американские военные эксперты. Поэтому... Но нужно попробовать без войны", – считает глава государства. 

В этом же интервью Зеленский сказал, что готов выйти из переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, украинская власть может в течение года работать над соглашением об урегулировании конфликта, но не дольше. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президентства.

Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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