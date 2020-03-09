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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики с беспилотников сбросили гранаты на санитарный автомобиль ВСУ возле Гнутово – 10-я бригада

На санитарном автомобиле, который с помощью беспилотников повредили боевики "ДНР", была соответствующая маркировка и проблесковые маячки, сообщили в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

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В результате обстрела автомобиля пострадавших нет
В результате обстрела автомобиля пострадавших нет
Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада / Facebook

9 марта боевики в Донецкой области с помощью беспилотников сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Это произошло в районе села Гнутово вблизи Мариуполя. Гнутово – один из трех участков, о разведении сил и средств на которых договаривается трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

В бригаде отметили, что на автомобиле была соответствующая маркировка и проблесковые маячки.

"Ошибиться в этом случае вообще было невозможно! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск", – отметили в бригаде.

Обстрел санитарного автомобиля является нарушением ст. 19 Первой Женевской конвенции, в которой сказано, что во время военного конфликта постоянные санитарные учреждения или подвижные санитарные формирования медицинской службы ни при каких обстоятельствах не должны быть подвергнуты нападению.

https://www.facebook.com/10brygada/posts/2599428000185233

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

В МИД Украины сообщили, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Гнутово, граната, война в Украине, война на Донбассе
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