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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли грузовик ВСУ: один украинский военный погиб, трое ранены

За прошедшие сутки боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня четыре раза, заявили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные подверглись обстрелам боевиков на Донбассе
Украинские военные подверглись обстрелам боевиков на Донбассе
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr (архив)

8 марта российские вооруженные формирования на Донбассе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль, который направлялся на позиции Вооруженных сил Украины. В результате один военных погиб, двое получили ранения, один – боевую травму. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Еще трое украинских военных были ранены в результате обстрелов со стороны боевиков.

По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня четыре раза. Обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка (Донецкая область) и Хутор Вольный (Луганская область).

Где были ранены украинские военные, в сообщении не уточняется.

"Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/807023549790263

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Луганская область, Донецкая область, Авдеевка, Опытное, ВСУ, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Хутор Вольный
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