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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе один украинский военный был ранен, двое получили боевые травмы

5 марта представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики также совершили провокационный обстрел участка разведения №3, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины
С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В ходе обстрелов один украинский военный был ранен, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Зайцево, Новотошковского, Орехово, Новозвановки и Луганского.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден", – говорится в сообщении.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/805198109972807

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Авдеевка, украинский военный, Орехово, Зайцево, Луганское, Новотошковское, обстрелы, Новозвановка, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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