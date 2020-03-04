Экс-главарь боевиков "ДНР" Трапезников стал полноценным главой администрации столицы Калмыкии

Бывший главарь боевиков "ДНР" Дмитрий Трапезников 3 марта был избран главой администрации столицы Калмыкии Элисты, пишет официальный сайт Элистинского городского собрания.

На пост главы администрации претендовали четыре кандидата. Трапезников был избран большинством голосов.

С 26 сентября прошлого года Трабезников исполнял обязанности главы администрации Элисты.

В октябре того же года местные жители протестовали против назначения экс-главы боевиков "ДНР" на пост главы администрации.

Трапезников родился в 1981 году в Краснодаре (Россия), в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", в 2010–2012 годах был заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

Он возглавил боевиков "ДНР" после убийства Александра Захарченко 31 августа 2018 года.

Однако в "генеральной прокуратуре ДНР" заявили, что назначение Трапезникова было "незаконным", и "главой республики" 7 сентября стал "спикер" сепаратистского "парламента" Денис Пушилин.