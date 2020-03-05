Боевики повредили газопровод в Донецкой области

Сейчас проводится обследование газопровода возле населенного пункта Новоселовка и устанавливается степень его повреждения.

Боевики на Донбассе 4 марта обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Новоселовка. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В ООС уточнили, что обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями Российской Федерации с территории оккупированной Горловки.

Ни один украинский военный не пострадал, в жилые дома снаряды тоже не попали. Однако вследствие разрывов обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.

"Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", – сообщили в ООС.

Сейчас проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся местные жители.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.