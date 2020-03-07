Сутки на Донбассе. Погиб один украинский военный, четверо получили ранения

6 марта на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский военный погиб, еще трое получили боевые травмы. Также в результате вражеских обстрелов получил ранение один боец операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Авдеевки и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.