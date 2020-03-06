На Донбассе подорвался украинский БМП: один военный погиб, трое ранены

Боевая машина пехоты (БМП), участвующая в операции Объединенных сил на Донбассе, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве 6 марта около села Крымское в Луганской области.

В пятницу, 6 марта, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Луганской области погиб один украинский военный, трое получили ранения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", – заявили в штабе.

Инцидент произошел в районе села Крымское.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В середине февраля 2020 года пророссийские вооруженные формирования атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Луганской области, в том числе – в районе Крымского.