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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе подорвался украинский БМП: один военный погиб, трое ранены

Боевая машина пехоты (БМП), участвующая в операции Объединенных сил на Донбассе, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве 6 марта около села Крымское в Луганской области.

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БМП подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе Крымского
БМП подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе Крымского
Фото: EPA (архив)

В пятницу, 6 марта, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Луганской области погиб один украинский военный, трое получили ранения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", – заявили в штабе.

Инцидент произошел в районе села Крымское.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/805408539951764

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В середине февраля 2020 года пророссийские вооруженные формирования атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Луганской области, в том числе – в районе Крымского.

Теги: Луганская область, Крымское, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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