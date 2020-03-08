Из-за обстрела возле Марьинки возник пожар, поврежден опорный пункт – штаб ООС

В результате обстрела вблизи Марьинки Донецкой области загорелась сухая трава, пожар распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Один из украинских опорных пунктов вблизи Марьинки Донецкой области поврежден в результате пожара, вспыхнувшего из-за обстрела российскими оккупационными войсками. Об этом 8 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"По свидетельству командира одного из подразделений, которое защищает Марьинку, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате обстрела загорелась сухая трава, пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей", – рассказали в пресс-центре.

Огонь повредил один из украинских опорных пунктов, другой удалось спасти, добавил командир. Пожар ликвидировали.

"Противник применяет различные приемы, чтобы "выкурить" нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и враждебными позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность, такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донецкой и Луганской областей", – добавил военный.

В штабе заявили, что оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки.

В ООС рассказывали, что 7 марта боевики обстреляли Марьинку, ранив местного жителя.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.