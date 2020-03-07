"Мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны". В 93-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе бойца

В пятницу, 6 марта, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Луганской области погиб один украинский военный, трое получили ранения. Погибший – бывший дончанин Борис Фирсов, который участвовал в эвакуации украинских военных из Иловайского котла и в боях за донецкий аэропорт.

6 марта на Донбассе в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве погиб командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" лейтенант Дмитрий Фирсов с позывным Фирс. Об этом говорится в сообщении ОМБР на странице в Facebook.

"Он погиб от минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет. До войны Фирс вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду, которая стала для него родным домом в прямом и переносном смысле. Ведь в графе "домашний адрес" он отмечал номер нашей воинской части", – говорится в сообщении.

Побратимы вспоминают, что Фирсов участвовал в эвакуации украинских военных из Иловайского котла, принимал участие в боях за донецкий аэропорт.

Погибший пришел на войну солдатом, дослужился до офицера. Участвовал в международных учениях ORBITAL и Combined Resolve.

"Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой", – сказал о гибели бойца командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

У погибшего осталась жена и сын, которые сейчас живут в Виннице.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.