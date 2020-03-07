Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны". В 93-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе бойца

В пятницу, 6 марта, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Луганской области погиб один украинский военный, трое получили ранения. Погибший – бывший дончанин Борис Фирсов, который участвовал в эвакуации украинских военных из Иловайского котла и в боях за донецкий аэропорт.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фирсову было 40 лет
Фирсову было 40 лет
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

6 марта на Донбассе в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве погиб командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" лейтенант Дмитрий Фирсов с позывным Фирс. Об этом говорится в сообщении ОМБР на странице в Facebook.

"Он погиб от минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет. До войны Фирс вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду, которая стала для него родным домом в прямом и переносном смысле. Ведь в графе "домашний адрес" он отмечал номер нашей воинской части", – говорится в сообщении.

Побратимы вспоминают, что Фирсов участвовал в эвакуации украинских военных из Иловайского котла, принимал участие в боях за донецкий аэропорт.

Погибший пришел на войну солдатом, дослужился до офицера. Участвовал в международных учениях ORBITAL и Combined Resolve.

"Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой", – сказал о гибели бойца командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

У погибшего осталась жена и сын, которые сейчас живут в Виннице.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1248923068637814

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, Иловайск, донецкий аэропорт, украинский военный, БМП, война на Донбассе, погибшие, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS