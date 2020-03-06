Экс-пленник боевиков "ДНР" рассказал подробности ликвидации Гиви: взрывчатку заложила девушка-агент

Взрывное устройство в кабинет боевика "ДНР" Михаила Толстых "Гиви" заложила девушка, которая приехала к нему на свидание, об этом рассказал бывший заложник боевиков, экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сугерей.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО в декабре 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сугерей в интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову рассказал подробности ликвидации в оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых (Гиви). Интервью опубликовано 5 марта на YouTube-канале "Юрій Бутусов".

По словам Сугерея, после убийства боевика Арсения Павлова (Моторолы) Гиви боялся выходить из дома.

"Он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили", – отметил бывший пленник боевиков.

Он рассказал, что девушка-агент приехала в расположение боевиков. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала утром, когда Гиви зашел в свой кабинет.

В видео телеканала "Россия 24", часть которого показана в программе Бутусова, говорится, что взорвала Гиви киевская студентка Анастасия Петрига.

По словам Сугерея, боевики смогли установить все возможные связи подозреваемой в убийстве Гиви, сама девушка успела выехать с оккупированной территории.

Бутусов называет Сугерея контрразведчиком Службы безопасности Украины. При этом в СБУ сегодня заявили, что он в спецслужбе никогда не служил.

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Видео: Юрій Бутусов / YouTube





16 августа 2017 года в "МГБ ДНР" заявили, что задержали сотрудника украинских спецслужб Сугерея с другими членами диверсионной группы, которые якобы планировали взорвать телевышку в оккупированном Донецке.

Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.

Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.