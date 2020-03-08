Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В течение суток 7 марта боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

7 марта на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 8 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – рассказали в пресс-центре.

В штабе отметили, что в результате действий боевиков украинские военные не пострадали.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – добавили в пресс-центре.

В ООС рассказывали, что 7 марта боевики обстреляли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, ранив местного жителя.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.