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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли Марьинку, ранен гражданский – штаб ООС

Во время обстрела боевиками Марьинки в Донецкой области ранение получил местный житель, который находился за рулем автомобиля, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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В район Марьинки, по данным штаба ООС, приезжают российские снайперы
В район Марьинки, по данным штаба ООС, приезжают российские снайперы
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

7 марта боевики обстреляли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, ранив местного жителя. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены полностью, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", – сказано в сообщении.

Раненого эвакуировали украинские военнослужащие. Огонь в ответ украинские военные не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

"Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в районе Марьинки активизировались вражеские снайперы, что связано с тем, что в этот район прибывают из России выпускники снайперской школы.

"Вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки", – утверждают в ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/806356183190333

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: снайпер, снайперы, боевики, Марьинка, война в Украине, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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