Чтобы скрыть некомпетентность при работе со взрывчаткой, боевики обвинили ВСУ в обстреле – штаб ООС

На Донбассе из-за некомпетентности боевиков при проведении саперных работ у жителей оккупированного села Желтое возникли проблемы с электричеством, отметили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе ООС подчеркнули, что не стреляют, если есть угроза мирным жителям Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

6 марта боевики на Донбассе обвинили силы операции Объединенных сил (ООС) в обстрелах, чтобы скрыть свою некомпетентность при саперных работах. Об этом со ссылкой на данные разведки проинформировал пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Российские оккупанты отрабатывали плановые мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вблизи оккупированного населенного пункта Желтое. Вследствие нарушения элементарных мер безопасности и правил поведения с боеприпасами произошел подрыв неизвестного взрывного устройства. Непрофессионализм вражеских саперов привел к возгоранию трансформаторной подстанции, которая подавала электропитание в населенный пункт Желтое. Российские оккупанты, чтобы скрыть собственную некомпетентность, в очередной раз обвинили украинских военнослужащих в обстрелах", – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что их подразделения "никогда не открывают огонь, если в зоне поражения потенциально может оказаться мирное население или находятся социальные объекты".

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что сохранение жизни и здоровья мирных жителей на оккупированных территориях и недопущение разрушения социально важной инфраструктуры является одним из приоритетов проведения операции Объединенных сил", – объяснили в пресс-центре.

Село Желтое находится в Славяносербском районе Луганской области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

На тот момент глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.