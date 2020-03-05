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Законопроект о реформе СБУ внесут в Раду в ближайшие дни – Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал, что он начал реформировать ведомство, не дожидаясь принятия закона о СБУ.

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Баканов: Рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, находится на финальной стадии
Баканов: Рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, находится на финальной стадии
Фото: president.gov.ua

Законопроект о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду в ближайшие дни. Об этом 4 марта в парламенте сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что СБУ разработала законопроект и передала его в Офис президента.

"Рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, находится на финальной стадии и в ближайшее время документ появится в Верховной Раде", – сказал Баканов.

По его словам, руководство СБУ уже начало реформировать ведомство.

"Мы изменили подход в работе СБУ с реактивного на проактивный. Это значит, что мы работаем не по факту преступления, а пытаемся его предупредить. Кроме того, мы заимствовали у наших партнеров структуру их подразделения и перенимаем этот опыт", – сказал глава ведомства.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова, который до этого возглавлял партию "Слуга народа" и руководил его избирательным штабом, на должность первого замглавы СБУВерховная Рада нового созыва на заседании 29 августа поддержала назначение Баканова главой Службы безопасности Украины.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Украина, реформы, законопроект, Иван Баканов
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