НАБУ подозревает Баканова в злоупотреблении властью

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении главы СБУ Ивана Баканова по решению суда, который получил жалобу от гражданина Украины.

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года Фото: ЕРА

В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений властью главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом 9 января "Українським новинам" сообщили в НАБУ.

Ранее в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба от гражданина, который заявил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие организованной преступной организации), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство. В бюро потвердили агентству, что эти сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю – прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве”, – добавили в НАБУ.

22 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова, который до этого возглавлял партию "Слуга народа" и руководил его избирательным штабом, на должность первого замглавы СБУ. Верховная Рада нового созыва на заседании 29 августа поддержала назначение Баканова главой Службы безопасности Украины.