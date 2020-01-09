Баканова заметили на французском горнолыжном курорте – журналист

По информации журналиста Михаила Ткача, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов остановился в апарт-отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines на французском горнолыжном курорте Марибель.

Баканова заметили на курорте во Франции Фото: EPA

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на горнолыжном курорте во Франции. Об этом в Facebook 8 января написал журналист программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") Михаил Ткач.

По данным Ткача, Баканова видели на курорте Мерибель. Он опубликовал несколько фото главы СБУ.

Как сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на информацию Ткача, Баканов остановился в апарт-отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines. Он расположен в центральной части курорта Мерибель в зоне катания "Три долины".

Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года.