Вятрович требует от СБУ привлечь к ответственности участников "конференции" ко дню рождения Сталина

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович поинтересовался у Службы безопасности Украины, какие меры принимает СБУ для пресечения деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима. 21 декабря компартия сообщила о "научно-практической конференции", посвященной советскому диктатору Иосифу Сталину.

Бывший глава Института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович направил депутатское обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу привлечения к ответственности участников "научно-практической конференции", проведенной 21 декабря Коммунистической партией Украины и приуроченной ко дню рождения советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом Вятрович сообщил в Facebook 27 декабря.

О конференции проинформировали на сайте КПУ.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Не смеем допустить подобного в Украине", – заявил Вятрович.

Он отметил, что СБУ должна привлечь к ответственности "участников собрания сталинистов".

Вятрович задал три вопроса СБУ. "Было ли Службе безопасности Украины известно о совершении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, и если да, то какие меры принимались СБУ для предотвращения и пресечения преступных действий? Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мер во втором полугодии 2019 года?" – написал нардеп.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Летом 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Коммунистической партии Украины и ее лидера Петра Симоненко к Министерству юстиции Украины об отмене запрета деятельности компартии.