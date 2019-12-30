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Вятрович требует от СБУ привлечь к ответственности участников "конференции" ко дню рождения Сталина

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович поинтересовался у Службы безопасности Украины, какие меры принимает СБУ для пресечения деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима. 21 декабря компартия сообщила о "научно-практической конференции", посвященной советскому диктатору Иосифу Сталину.

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Вятрович: СБУ должна привлечь к ответственности участников собрания сталинистов
Вятрович: СБУ должна привлечь к ответственности участников собрания сталинистов
Фото: Volodymyr Viatrovych / Facebook

Бывший глава Института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович направил депутатское обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу привлечения к ответственности участников "научно-практической конференции", проведенной 21 декабря Коммунистической партией Украины и приуроченной ко дню рождения советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом Вятрович сообщил в Facebook 27 декабря.

О конференции проинформировали на сайте КПУ.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Не смеем допустить подобного в Украине", – заявил Вятрович.

Он отметил, что СБУ должна привлечь к ответственности "участников собрания сталинистов".

Вятрович задал три вопроса СБУ. "Было ли Службе безопасности Украины известно о совершении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, и если да, то какие меры принимались СБУ для предотвращения и пресечения преступных действий? Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мер во втором полугодии 2019 года?" – написал нардеп.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10215872159936393

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Летом 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Коммунистической партии Украины и ее лидера Петра Симоненко к Министерству юстиции Украины об отмене запрета деятельности компартии.

Теги: СБУ, Украина, Иосиф Сталин, КПУ, Владимир Вятрович, декоммунизация, конференция, Иван Баканов
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