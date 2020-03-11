Джамала рассказала, как обеспечивает профилактику коронавируса

Украинская певица Джамала рассказала, что проветривает комнаты, гуляет, моет руки и увлажняет воздух для того, чтобы уберечься от коронавируса.

Украинская певица Джамала рассказала в Instagram, как проводит профилактику коронавируса и прокомментировала введение карантина в Киеве.

"Карантин?! Главное, без паники! Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты. Что делаю я для профилактики этого заболевания? Проветриваю чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха. Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или просто так же обычным мылом. Еще пользуюсь оксолиновой мазью. Прогуливаюсь на свежем воздухе рядом с домом. Не надеваю маску на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел, или если есть вероятность оказаться в одном помещении с больным. Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких. Все будет хорошо!" – написала она.

Ограничительные меры в Киеве будут действовать с 12-го по 31 марта. Кроме приостановки учебного процесса в учебных заведениях всех форм собственности, столичные власти также запретили в городе массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничили проведение спортивных мероприятий, временно закрыли кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.