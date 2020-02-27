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27 февраля, 2020
 
Новости

Джамала показала пляжные снимки с сыном

Украинская певица Джамала обнародовала цветные и черно-белые пляжные снимки с сыном Эмиром-Рахманом.

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Джамала: Тепло это когда любимые близко
Джамала: Тепло – это когда любимые близко
Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала разместила в Instagram подборку снимков с сыном Эмиром-Рахманом.

"Мы ждем теплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло – это когда любимые близко", – написала она.

Певица разместила цветные и черно-белые варианты снимков и поинтересовалась у пользователей Instagram, какой вариант им нравится больше.

Поклонники певицы практически единогласно заявили, что цветные.

Сейчас Джамала ждет второго ребенка. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля. 26 апреля 2017 года певица вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

Теги: Джамала
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