Джамала показала пляжные снимки с сыном

Украинская певица Джамала обнародовала цветные и черно-белые пляжные снимки с сыном Эмиром-Рахманом.

Джамала: Тепло – это когда любимые близко Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала разместила в Instagram подборку снимков с сыном Эмиром-Рахманом.

"Мы ждем теплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло – это когда любимые близко", – написала она.

Певица разместила цветные и черно-белые варианты снимков и поинтересовалась у пользователей Instagram, какой вариант им нравится больше.

Поклонники певицы практически единогласно заявили, что цветные.

Сейчас Джамала ждет второго ребенка. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля. 26 апреля 2017 года певица вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".