Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy

Украинская певица Джамала сообщила в Instagram о выходе альбома "Свої".
"Этот сборник – результат моей работы с исполнителями, аранжировщиком, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими". У каждой композиции на этой пластинке своя интересная история создания, но их всех объединяет одно – они создавались быстро и легко. Это потому, что с каждым из этих музыкантов у нас находились общие темы и совпадали музыкальные вкусы. Все эти коллаборации были сделаны во имя творчества, в них чувствуется легкость и общность мировоззрений", – написала она.
В записи пластинки приняли участие alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy, Cape Cod, Koloah. The Erised, Vanek Foundation.
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#СВОЇ * Ця збірка - результат моєї роботи з виконавцями, аранжувальниками, саундпродюсерами, яким я симпатизую і яких можу назвати "своїми". У кожної композиції на цій платівці своя цікава історія створення, але всіх їх об'єднує одне - вони створювалися швидко і легко. Це тому, що з кожним з цих музикантів у нас знаходилися спільні теми і збігалися музичні смаки. Всі ці колаборації були зроблені в ім'я творчості, в них відчувається легкість і спільність світоглядів. * Збірка вже на всіх платформах, посилання у шапці профілю * * @koloah @cape_cod @alyona.alyona.official @jahkhalib @morphom @the_erised @vanek.klimenko @dakhabrakha @boomboxfamily @pianoboy_official * #jamala
Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".