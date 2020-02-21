Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy

Украинская певица Джамала выпустила альбом "Свої", в создании которого принимали участие музыканты Alyona Alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy, Cape Cod, Koloah. The Erised, Vanek Foundation.

Украинская певица Джамала сообщила в Instagram о выходе альбома "Свої".

"Этот сборник – результат моей работы с исполнителями, аранжировщиком, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими". У каждой композиции на этой пластинке своя интересная история создания, но их всех объединяет одно – они создавались быстро и легко. Это потому, что с каждым из этих музыкантов у нас находились общие темы и совпадали музыкальные вкусы. Все эти коллаборации были сделаны во имя творчества, в них чувствуется легкость и общность мировоззрений", – написала она.

В записи пластинки приняли участие alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy, Cape Cod, Koloah. The Erised, Vanek Foundation.

Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".