Джамала поделилась своим детским снимком на фоне тюльпанов

Украинская певица Джамала поделилась в Instagram подборкой снимков, на которых запечатлена на фоне растущих тюльпанов в детстве и взрослом возрасте (на одном из снимков певица позирует с тюльпанами, растущими в горшках).
Она рассказал, что в 1980-е годы ее папа, чтобы прокормить семью, устроился в Мелитополе на подработку в теплицу, выращивал огурцы и помидоры, а позже заинтересовался тюльпанами. Он на последние деньги покупал небольшие партии луковиц из Голландии, каждый год стараясь увеличивать их количество.
"Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет пять, папа будит нас с сестрой в шесть утра, и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтобы он не раскрылся раньше времени", – рассказала певица.
Она вспомнила, как в 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala.
А в 2020 году певица побывала в теплицах, в которых выращивают тюльпаны.
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История о детстве и тюльпанах. Почему для меня это не «просто цветок». * Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и заняться делом, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, каждый год стараясь увеличивать их количество. Вырастить тюльпан - это настоящий труд, ведь это не просто семена, которые посадил и поливаешь. Существует много нюансов, как вырастить правильную луковицу, как за ней ухаживать, как рассчитать время выгона цветка и многое другое. * Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. * С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идём в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде. * Прошло много лет :) В 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala. Я радовалась невероятно, в тот момент словно снова вернулась в своё детство * * И вот в 2020 году я снова попала в теплицы, в которых выращивают тюльпаны. Только уже в профессиональные. Спасибо владельцу теплицы господину Winfried Versluis. Он лично провёл экскурсию, все показал и рассказал. Например, я знала, что тюльпаны растут в земле, а сейчас их выращивают в ящиках с водой. Я поражена современным высокотехнологичным производством. Самое главное, восхищаюсь, с какой любовью люди относятся к своему делу * * #tulipsinholland #jamala *
Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР, сейчас Кыргызстан).
Ее отец, Алим Джамаладинов, крымский татарин, мать – Галина Тумасова, армянка. Детство и юность Джамалы прошли в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой.
В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".