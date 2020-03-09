Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
09 марта, 2020
 
Новости

Джамала поделилась своим детским снимком на фоне тюльпанов

Украинская певица Джамала рассказала о семейном бизнесе по выращиванию тюльпанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом
Джамала: Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом
Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала поделилась в Instagram подборкой снимков, на которых запечатлена на фоне растущих тюльпанов в детстве и взрослом возрасте (на одном из снимков певица позирует с тюльпанами, растущими в горшках). 

Она рассказал, что в 1980-е годы ее папа, чтобы прокормить семью, устроился в Мелитополе на подработку в теплицу, выращивал огурцы и помидоры, а позже заинтересовался тюльпанами. Он на последние деньги покупал небольшие партии луковиц из Голландии, каждый год стараясь увеличивать их количество.

"Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет пять, папа будит нас с сестрой в шесть утра, и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтобы он не раскрылся раньше времени", – рассказала певица.

Она вспомнила, как в 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala.

А в 2020 году певица побывала в теплицах, в которых выращивают тюльпаны.

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР, сейчас Кыргызстан).

Ее отец, Алим Джамаладинов, крымский татарин, мать – Галина Тумасова, армянка. Детство и юность Джамалы прошли в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

Теги: Джамала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Джамала: Тепло это когда любимые близко
Джамала показала пляжные снимки с сыном
27 февраля, 2020 13.00
Джамала о Go-A: Девушка-танк
"Я плакала. Но в итоге все вышло". Джамала вспомнила, как искала деньги для поездки на "Евровидение 2016"
25 февраля, 2020 15.03
Джамала заявила, что молодым исполнителям не хватило уверенности
"Чтобы представлять Украину на "Евровидении", участник должен быть как солдат на войне". Джамала высказалась о выступлении Tvorchi, Khayat и Kruть в финале нацотбора
25 февраля, 2020 13.57
Верка Сердючка исполнила песню Dancing Lasha Tumbai  
Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на "Евровидение 2020"
24 февраля, 2020 09.52  
Джамала: Этот сборник результат моей работы с исполнителями, аранжировщиком, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими"
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, "ДахаБраха", "Бумбокс", Pianoбой
21 февраля, 2020 15.24
22 февраля на сцене дворца культуры КПИ, помимо шести финалистов, выступят приглашенные звезды
В финале нацотбора "Евровидение 2020" выступят Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка
21 февраля, 2020 11.06
Джамала: Одесса, я люблю тебя!
Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом
19 февраля, 2020 12.25
Monatik посетил церемонию премии Brit Awards 2020 вместе с женой Ириной  
Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста
19 февраля, 2020 12.05  
Джамала: В финале важно, кто кого перепоет. Важно, кто продаст свою песню
Джамала высказалась обо всех финалистах нацотбора на "Евровидение 2020"
19 февраля, 2020 10.00
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кого из граждан Украины и за что разыскивают через Интерпол? Список. Часть 2
Кого из граждан Украины и за что разыскивают через Интерпол? Список. Часть 2
Татьяна РАЙДА
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
Дмитрий ГОРДОН
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS