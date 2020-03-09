Джамала поделилась своим детским снимком на фоне тюльпанов

Украинская певица Джамала рассказала о семейном бизнесе по выращиванию тюльпанов.

Джамала: Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала поделилась в Instagram подборкой снимков, на которых запечатлена на фоне растущих тюльпанов в детстве и взрослом возрасте (на одном из снимков певица позирует с тюльпанами, растущими в горшках).

Она рассказал, что в 1980-е годы ее папа, чтобы прокормить семью, устроился в Мелитополе на подработку в теплицу, выращивал огурцы и помидоры, а позже заинтересовался тюльпанами. Он на последние деньги покупал небольшие партии луковиц из Голландии, каждый год стараясь увеличивать их количество.

"Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет пять, папа будит нас с сестрой в шесть утра, и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтобы он не раскрылся раньше времени", – рассказала певица.

Она вспомнила, как в 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala.

А в 2020 году певица побывала в теплицах, в которых выращивают тюльпаны.

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР, сейчас Кыргызстан).

Ее отец, Алим Джамаладинов, крымский татарин, мать – Галина Тумасова, армянка. Детство и юность Джамалы прошли в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".