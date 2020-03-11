Министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Из-за заражения министра здравоохранения Великобритании и депутата парламента страны Надин Доррис коронавирусом медики проверяют всех, с кем контактировала женщина.

Министр здравоохранения Великобритании и депутат парламента страны от Консервативной партии Надин Доррис заразилась новым китайским коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Сейчас она находится дома в самоизоляции.

В министерстве здравоохранения сообщили, что симптомы заболевания у нее появились неделю назад, тогда же она приняла участие в мероприятии, организованном премьер-министром Борисом Джонсоном.

Медики начали проверку всех, с кем контактировала Доррис до того, как у нее обнаружили вирус.

Сама чиновница заявила, что беспокоится за свою 84-летнюю мать, с которой живет.

В Соединенном Королевстве на 11 марта насчитывается 456 подтвержденных случая COVID-19. Шесть человек умерли, говорится в Twitter британского минздрава.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 11 March 2020, a total of 27,476 people have been tested:



27,020 negative

456 positive



6 patients who tested positive for coronavirus have sadly died.



The digital dashboard will be updated later today. pic.twitter.com/u7CQMWb6wn — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 11, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.