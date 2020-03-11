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Министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Из-за заражения министра здравоохранения Великобритании и депутата парламента страны Надин Доррис коронавирусом медики проверяют всех, с кем контактировала женщина.

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Уже заразившись, Доррис посетила мероприятие с участием Джонсона
Уже заразившись, Доррис посетила мероприятие с участием Джонсона
Фото: Nadine Dorries / Twitter

Министр здравоохранения Великобритании и депутат парламента страны от Консервативной партии Надин Доррис заразилась новым китайским коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Сейчас она находится дома в самоизоляции.

В министерстве здравоохранения сообщили, что симптомы заболевания у нее появились неделю назад, тогда же она приняла участие в мероприятии, организованном премьер-министром Борисом Джонсоном.

Медики начали проверку всех, с кем контактировала Доррис до того, как у нее обнаружили вирус.

Сама чиновница заявила, что беспокоится за свою 84-летнюю мать, с которой живет.

В Соединенном Королевстве на 11 марта насчитывается 456 подтвержденных случая COVID-19. Шесть человек умерли, говорится в Twitter британского минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

Теги: Министерство здравоохранения, Великобритания, Борис Джонсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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