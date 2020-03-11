Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось. С 12 марта в стране будет действовать карантин Фото: ЕРА

В связи с вводом 12 марта 2020 года Кабинетом Министров ограничительных мер по всей территории Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции издание "ГОРДОН" собрало краткую инструкцию, что делать в случае, если вы заподозрили у себя заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

Обращаем внимание, что инструкция составлена по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения Украины.

В случае если у вас симптомы респираторного заболевания – температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, ринит, лихорадка – оставайтесь дома, постарайтесь самоизолироваться, позвоните своему семейному врачу или вызовите "скорую" по телефону 103.



Если у вас нет вышеупомянутых симптомов, но вы в последние 14 дней были в стране, в которой зафиксированы случаи заболевания COVID-19 или вы общались с инфицированным человеком, также необходимо обратиться к врачу и сообщить ему об этом.



Диагностика на наличие у вас нового коронавируса будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Нужно или нет вам проходить диагностику на коронавирус, решают только врачи, у них есть четкий алгоритм действий. Тестирование проводит вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины.



Результаты теста на наличие у вас нового коронавируса будут известны приблизительно через пять-шесть часов, после чего врач сам вам объяснит, что необходимо делать. Купить тест-систему для самостоятельного выявления у себя нового коронавируса сегодня в Украине невозможно.

Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей

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Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube

Каких-то специальных мер профилактики от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, или лекарств против коронавируса с доказанной эффективностью на данный момент не существует. Но чтобы снизить риск заражения, ВОЗ и Минздрав Украины рекомендуют соблюдать следующие базовые правила:

регулярно тщательно мойте руки с мылом в течение минимум 20–40 секунд и/или обрабатывайте руки спиртосодержащими (от 60%) антисептиками;

не касайтесь грязными руками своих глаз, носа и рта, это стандартный путь попадания вируса в организм через зараженные поверхности (поэтому так важно мыть руки). При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, после этого салфетку сразу выбросьте, а руки вымойте;

избегайте мест скопления людей, соблюдайте дистанцию и держитесь от окружающих (в особенности от больных) на расстоянии как минимум 1–1,5 м;

не ешьте продукты, особенно животного происхождения, без их термической обработки (так, вероятно, произошло первое заражение коронавирусом);

пытайтесь избегать контактов с животными, если контакт все же произошел – обязательно вымойте руки;

старайтесь полноценно питаться и заниматься физическими упражнениями, соблюдать здоровый сон, следить за водным балансом организма.

Медицинские маски, на которые в Украине наблюдается повышенный спрос, как средство защиты от коронавирусной инфекции малоэффективны. ВОЗ и Минздрав Украины рекомендуют надевать маски тем, кто заразился, чтобы не распространять инфекцию.

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Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.