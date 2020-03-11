Украина прекратила авиасообщение с Италией и закрыла 75% пунктов пропуска на границе

С 12 марта на границе Украины будет работать 49 пунктов пропуска из 219, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что Кабмин будет следить за распространением коронавирусной инфекции в мире Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 170 из 219 пунктов пропуска на украинской границе. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом 11 марта на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня действительно было принято решение, и авиакомпании приступили к его реализации, это фактически прекращение авиасообщения с Италией. Пока что. В дальнейшем будем наблюдать за ситуацией в других странах. Если где-то инфекция будет параболически распространяться, мы будем принимать решения и рекомендовать прекращать авиасообщение. Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", – сообщил премьер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

Италия занимает второе место в мире по количеству заболевших после Китая: почти 10 тыс. заболевших и более 460 погибших.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.