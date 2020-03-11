Просто ввести карантин и сидеть, ничего больше не делать – это наивно, глупо и преступно

Всю эпопею с коронавирусом можно разделить на два этапа. Первый этап – внутрикитайская проблема. Все эти невиданные карантинные мероприятия и строжайшие ограничения. Но на сегодняшний день все человечество перешло на второй этап, когда коронавирус перестал быть китайской проблемой. Теперь это общемировая проблема, проблема каждого из нас. Коронавирус реально рядом с вами и, скорее всего, придет в ваш дом. В итоге мы заболеем, а может, и нет. Либо заболеем легко. То есть пора перестать рассматривать коронавирус как нечто абстрактное.

Вся Италия – на чрезвычайном положении. Всем велено оставаться дома, закрыты школы, никаких поездок. Все общественные мероприятия и спортивные события приостановлены.

В Израиле все, кто приезжают в страну, помещаются на 14-дневный карантин. Без исключений.

В Китае создан центр экстренного реагирования для пресечения случаев ввоза коронавируса в страну. В Ухане было 16 временных госпиталей, а сейчас осталось лишь три – так как там уже просто нечего делать.

Число новых случаев заражения снижается и в Южной Корее. По состоянию на вчерашний день летальность там составляла порядка 0,7%. Летальность сильно зависит от того, какой контингент обследуется и каково качество тест-систем. Там, где тест-системы хорошего качества, диагностируется огромное количество легких случаев заболевания.

Коронавирус часто сравнивают с гриппом. Ориентируясь на их сходства и различия, вы сможете для себя понять, чего бояться больше, а чего – нет. Прежде всего грипп распространяется намного быстрее, чем коронавирус. Как правило, взрослых и стариков гриппом заражают дети. С коронавирусом ситуация принципиально другая – им дети болеют явно меньше, и заражаются они от взрослых.

При гриппе самые уязвимые группы – это дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. При коронавирусе нет данных, что дети и беременные наиболее уязвимы.

Самое главное отличие состоит в том, что от гриппа есть вакцины и противовирусные препараты. Препаратов от коронавируса с доказанной эффективностью на сегодняшний день нет.

Что касается сходств, то у гриппа и коронавируса очень похожие симптомы, а также механизмы передачи – контактным путем и воздушно-капельным. Таким образом, защищаясь от гриппа, вы защищаетесь и от коронавируса.

Каждый вирус перед тем, как попасть в клетку, использует в ней какой-то белок, к которому прикрепляется. Это, по сути, белок-предатель, который запускает вирус в клетку. Оказалось, что есть такой белок – АСЕ2. Он тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы, его много в легочной ткани. Также он участвует в регуляции артериального давления. И именно этот белок является пропуском коронавируса в клетку. Активность этого белка связана с возрастом человека. Чем человек старше – тем выше его активность. А значит, выше вероятность, что вирус зацепится за белок. И воздействие на этот белок – один из самых перспективных на сегодня потенциальных методов лечения коронавируса.

Что касается повторного инфицирования, то тут новости утешительные – большинство экспертов считают, что у тех, кто переболел коронавирусом, вырабатывается иммунитет.

Теперь поговорим о карантинных мероприятиях. 80% заболевших перенесут болезнь очень легко. 15% потребуют кислорода и тоже выздоровеют. 5% потребуют реальной госпитализации, интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких и так далее. Что произошло бы, если бы не ввели карантинные мероприятия? Вирус пришел бы к нам в дом и заболело огромное количество людей. Представьте, что в вашем городе коронавирусом одновременно заболела 1 тыс. человек. Это были бы коллапс системы здравоохранения и массовые смерти. Но парадокс в том, что то же самое будет, если заболеет 100 человек. Карантин вводят для того, чтобы выиграть время. Чтобы эти 1 тыс. человек заболели не одновременно, а хотя бы в течение месяца. Чтобы можно было оказать им помощь, распределить ресурсы.

Просто ввести карантин и сидеть, ничего больше не делать – это наивно, глупо и преступно. Нужно серьезным образом взяться за инфекционные больницы. Страна должна заниматься обеспечением медицинскими работниками, накоплением кислорода, масок, лекарств, проводить информационные кампании. Вот в чем суть.

Большинство заболевших нуждаются только в одном – чтобы они сидели дома и никого не заражали дальше. Потому что для 80% людей основное лечение – это просто сидеть и проветривать свою комнату, много пить, использовать жаропонижающие средства при высокой температуре и консультироваться по телефону с врачом. 15%, которым нужен кислород, могут получить его в больнице или доме престарелых. А 5% все-таки поедут в больницу.

Нужно всячески избегать госпитализации людей, у которых нет серьезных симптомов. Да, с человеком нужно быть на связи, но если у него нет той же одышки, ему не нужно находиться в больнице.

На сегодня есть три болезни, которые могут давать похожую на коронавирус симптоматику. Это грипп, пневмококковая инфекция и собственно сам коронавирус. Нужно понимать, что с распространением коронавируса грипп и пневмококк никуда не исчезли. Если у человека коронавирус и пневмококк – шансов вообще не остается. Как защититься от гриппа и пневмококка? Вакцинация!

Скриншот: Доктор Комаровский / YouTube

Наиболее волнительна ситуация с пожилыми людьми. Поэтому всех, кого можно отправить на дачу, отправьте! И пусть до сентября не высовываются. Старики должны перестать шастать по всяким организациям, чтобы забирать свои пенсии. Пусть их приносят им на дом. Чтобы пенсионеры сидели дома. Они должны перестать ходить по поликлиникам без крайней необходимости. Можно же поговорить с врачом по телефону. Как можно реже ходить по магазинам, ездить в общественном транспорте. Не получается у стариков – помогайте им! Иначе мы с ними попрощаемся. И запаситесь обычными лекарствами. От давления, для лечения астмы и так далее – чтобы у них не было лишнего повода идти в аптеку.

Помните, что электросушилки для рук не убивают вирусы, нужно мыло. Маски нельзя использовать повторно. Получать посылки и письма из Китая безопасно. Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя. Лук, чеснок, антибиотики, противовирусные средства, повышающие иммунитет, алкоголь – не спасают от коронавируса. Слухи о том, что помогает курение, тоже не соответствуют действительности.

Будет ли новый коронавирус существовать с нами теперь долгое время? Скорее всего, он будет приходить к нам точно так же, как грипп. Тем не менее он будет намного легче. Если вирус агрессивен и смертелен, у него меньше шансов распространяться.

Есть надежда на то, что летом коронавирус исчезнет. На это надеются многие эпидемиологи. Однако это пока только прогнозы. Алгоритм наших действий от этого не меняется. Мы можем защитить пожилых людей, можем инициировать вакцинации от гриппа и пневмококка, мыть руки и так далее. Обратите на это внимание.

Будем надеяться на все хорошее!

ВИДЕО

Видео: Доктор Комаровский / YouTube

Источник: Доктор Комаровский / YouTube