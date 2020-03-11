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Коронавирус в Украине: Фонд Рината Ахметова передал Минздраву средства индивидуальной защиты для врачей, а также оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений

Для экстренного реагирования на угрозу эпидемии в стране Фонд Рината Ахметова в координации с Минздравом составил перечень необходимого для эффективного лечения осложнений и предупреждения распространения коронавируса.

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В случаях, когда осложнения коронавируса провоцируют тяжелые поражения легких, спасти жизнь человека могут только аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы
В случаях, когда осложнения коронавируса провоцируют тяжелые поражения легких, спасти жизнь человека могут только аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы
Фото: fund.fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал Министерству здравоохранения Украины медицинское оборудование, необходимое для эффективного лечения осложнений и предупреждения распространения коронавируса COVID-19. Это:

  • аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR и кислородные концентраторы для них – по 3 шт.;
  • изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV – 30/40 – 1 шт.;
  • защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin – 1 шт.;
  • защитные одноразовые комбинезоны – 400 шт.;
  • инфракрасные термометры с лазерной указкой – 80 шт.;
  • защитные маски – 10 000 шт.

Для экстренного реагирования на угрозу эпидемии в стране был составлен перечень медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты фондом в координации с Минздравом.

Также были учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно медицинского оборудования для тех стран, которые столкнулись с угрозой коронавируса.

"ВОЗ отслеживает ситуацию с лекарствами, учитывая, что распространение коронавируса может привести к нарушению поставок. Также составлен список необходимого медицинского оборудования, в который в том числе вошли аппараты для вентиляции легких и системы подачи кислорода", – пояснил глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

Спецоборудование, которое фонд передал Минздраву, является главным шансом на спасение пациентов с серьезными осложнениями коронавируса. Так, уникальный изолирующий мобильный бокс гарантирует нераспространение инфекции от зараженного больного. При этом шесть изолированных рукавов обеспечат врачам безопасный доступ к пациенту.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

В случаях, когда осложнения коронавируса провоцируют тяжелые поражения легких, спасти жизнь человека могут только аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Аппарат поможет больному дышать, а в случае остановки дыхания будет поддерживать работу легких, насыщая кровь кислородом. Важно, что для оборудования, поставленного фондом, не нужны кислородные баллоны – кислород производится мобильным концентратором в любых условиях. А аппарат ИВЛ SERVO AIR за счет встроенного аккумулятора может целый час работать без электричества.

"Фонд первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у больных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Сегодня мы передали помощь, предназначенную для всей страны. Это уникальный мобильный бокс, специальный защитный костюм – скорее полноценный скафандр по типу космического, а также мобильное медицинское спецоборудование – аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы к ним, в которых, по словам самих медиков, они очень нуждаются в условиях новой угрозы. В случае необходимости эта уникальная техника может быть доставлена в любую точку страны в кратчайшие сроки", – рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета фонда.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

По словам специалистов, значение помощи фонда невозможно переоценить.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий отметил, что Фонд Рината Ахметова всегда первым приходит на помощь Украине. И это особенно важно сегодня, когда весь мир и Украина столкнулись с угрозой распространения коронавируса: "Сегодня, когда весь мир, не только Украина, стоит перед вызовом пандемии и когда в мире есть дефицит оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом, для Украины очень важно, что социально ответственные люди, такие как Ринат Ахметов и его фонд, помогают стране. Сегодня мы получили от Фонда Рината Ахметова такие необходимые стране средства защиты, средства безопасности для врачей, для больных, оборудование для искусственной вентиляции легких – для оксигенотерапии. Мы знаем, что на сегодня осложнения от коронавируса ничем, кроме оксигенотерапии, не лечатся. Такой вклад Фонда Рината Ахметова в здоровье людей – это вклад и в развитие экономики, и в финансовую стабильность страны, и в ее безопасность. Потому что люди – это самое главное богатство страны".

"Членами оперативного штаба Минздрава было детально проработано материально-техническое обеспечение учреждений, которые были определены для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, и определены те заведения, в которых или критично не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, или есть такие аппараты, но у них нет обеспечения кислородом под высоким давлением, без которого такие аппараты работать не могут. И хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что у пациентов, которые могут оказаться в этих заведениях, появляется шанс на адекватное лечение в соответствии с современными протоколами. Аппараты от Фонда Рината Ахметова являются аппаратами высокого экспертного класса и дают возможность по современным протоколам обеспечивать искусственную вентиляцию легких у пациентов с осложненным течением данной вирусной инфекции", – сказал во время передачи оборудования и средств защиты член штаба по борьбе с коронавирусом, президент ассоциации врачей-анастезиологов доктор медицинский наук Сергей Дубров.

28 февраля фонд передал Министерству здравоохранения Украины мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и концентратор кислорода (таким образом, на сегодняшний день Минздрав получил от Фонда Рината Ахметова по четыре единицы аппаратов ИВЛ и концентраторов кислорода к ним).

Также в санаторий "Новые Санжары" были доставлены средства защиты для врачей и сотрудников медучреждения. А неделей ранее Фонд Рината Ахметова передал эвакуированным из Китая "наборы заботы": пледы, средства личной гигиены, халаты.

Теги: Ринат Ахметов, ВОЗ, Фонд Рината Ахметова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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