Женщина, которую госпитализировали в Запорожье с подозрением на коронавирус, недавно вернулась с Италии.

Результаты анализов женщины будут известны через несколько дней Фото: zoda.gov.ua

В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Женщина сама обратилась в больницу 9 марта в связи с тем, что заболела ОРВИ. Она недавно вернулась из Италии и не отрицает, что могла контактировать с инфицированными коронавирусом.

"Учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирусом такой случай считается подозрительным на инфицирование коронавирусом", – отметили в пресс-службе.

Также врачи взяли под наблюдение людей, которые контактировали с женщиной.

Материалы для исследования на коронавирус отправили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Результаты анализов будут известны через несколько дней.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщали в пресс-службе Минздрава 11 марта.