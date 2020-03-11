Шмыгаль надеется, что вводить ограничения на передвижения внутри Украины не придется

Кабинет Министров готов в случае эпидемии коронавируса в Украине ограничить передвижение внутри страны, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что вводить ограничения на передвижения внутри страны в связи с эпидемией коронавируса не придется. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом 11 марта он заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

"Это уже далекий шаг… Если этого будет требовать ситуация в будущем, такой шаг возможен. Но, повторюсь, это шаг далекого будущего и, надеюсь, мы до этого не дойдем благодаря тем мероприятиям, которые предпринимаем сейчас", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл большую часть пропускных пунктов на границе.