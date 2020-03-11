Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Коронавирус SARS-CoV-2. Авиакомпания МАУ изменила расписание полетов в страны Европы

В связи с распространением в мире коронавируса авиакомпания "Международные авиалинии Украины" внесла изменения в расписание полетов в Италию, Израиль, Турцию и Великобританию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МАУ обещает вернуть украинцев из охваченной коронавирусом Италии
МАУ обещает вернуть украинцев из охваченной коронавирусом Италии
Фото: Fly UIA / Facebook

Из-за сложной ситуации с распространением в Европе коронавируса SARS-CoV-2 авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проинформировала 11 марта об изменениях в расписании полетов, в частности в Италию.

"В авиакомпании принято решение приостановить выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью вернуть украинцев на родину, в основном на вывоз", – говорится в сообщении.

Также МАУ отменила ряд рейсов из Украины в Израиль: на период с 12 марта по 8 апреля – рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив; на период с 15 марта по 8 апреля – рейс Харьков – Тель-Авив. Рейсы Киев – Тель-Авив авиакомпания пообещала выполнять дважды в день.

Временно остановлено выполнение прямых перелетов между Киевом и турецким Измиром, рейс будет делать пересадку в Стамбуле.

"В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут", – отметили в МАУ.

Полеты между Киевом и Лондоном в авиакомпании сократят до одного в день на период с 13 марта по 7 апреля.

МАУ откорректировала также расписание внутренних рейсов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки. Больше всего умерло в Италии – 631 человек.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще ряд граждан проверяют.

11 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начнут действовать с 12 марта и продлятся до 3 апреля. За несколько часов до соответствующего постановления правительства карантин в Киеве ввел мэр Виталий Кличко. Ограничительные меры в столице также начнут действовать с 12 марта и продлятся до конца месяца.

Теги: Украина, Турция, Израиль, Великобритания, Италия, Лондон, МАУ, Венеция, авиалинии, Стамбул, Измир, Тель-Авив, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS