Коронавирус SARS-CoV-2. Авиакомпания МАУ изменила расписание полетов в страны Европы

В связи с распространением в мире коронавируса авиакомпания "Международные авиалинии Украины" внесла изменения в расписание полетов в Италию, Израиль, Турцию и Великобританию.

Из-за сложной ситуации с распространением в Европе коронавируса SARS-CoV-2 авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проинформировала 11 марта об изменениях в расписании полетов, в частности в Италию.

"В авиакомпании принято решение приостановить выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью вернуть украинцев на родину, в основном на вывоз", – говорится в сообщении.

Также МАУ отменила ряд рейсов из Украины в Израиль: на период с 12 марта по 8 апреля – рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив; на период с 15 марта по 8 апреля – рейс Харьков – Тель-Авив. Рейсы Киев – Тель-Авив авиакомпания пообещала выполнять дважды в день.

Временно остановлено выполнение прямых перелетов между Киевом и турецким Измиром, рейс будет делать пересадку в Стамбуле.

"В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут", – отметили в МАУ.

Полеты между Киевом и Лондоном в авиакомпании сократят до одного в день на период с 13 марта по 7 апреля.

МАУ откорректировала также расписание внутренних рейсов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки. Больше всего умерло в Италии – 631 человек.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще ряд граждан проверяют.

11 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начнут действовать с 12 марта и продлятся до 3 апреля. За несколько часов до соответствующего постановления правительства карантин в Киеве ввел мэр Виталий Кличко. Ограничительные меры в столице также начнут действовать с 12 марта и продлятся до конца месяца.