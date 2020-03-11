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Шмыгаль: О том, что эпидемия коронавируса обойдет Украину стороной, речь не идет

Кабинет Министров решил ввести карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции заранее, чтобы не ждать "параболического роста" количества зараженных в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль надеется, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад
Шмыгаль надеется, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад
Фото: EPA

Введением карантинных мер Кабинет Министров надеется минимизировать количество граждан Украины, которые заразятся коронавирусной инфекцией. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом 11 марта на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это сбалансированные решение на сегодня (11 марта Кабмин отправил учебные учреждения на карантин, а также ограничил проведение массовых мероприятий. – "ГОРДОН"). Мы ежедневно анализируем ситуацию в Европе, в мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, Германии, в других развитых экономиках, странах Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост [количества заразившихся], а хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период", – подчеркнул он.

При этом Шмыгаль отметил, что полностью пресечь эпидемию коронавируса в Украине вряд ли удастся, но выразил надежду, что принятые Кабмином меры помогут минимизировать количество зараженных.

"Мы надеемся, что до лета эпидемия пойдет на спад. В будущем, конечно, мы рассчитываем, что будут найдены лекарства от этой болезни… Сегодня речь не идет о том, что эта эпидемия обойдет нас стороной… Вопрос заключается в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и максимальное количество украинцев защитить от вируса", – заявил он.

Также премьер призвал украинцев "проявить сознательность" и придерживаться рекомендованных Министерством здравоохранения Украины и Всемирной организацией здравоохранения мер по профилактике заражения: чаще мыть руки, надевать маску при первых гриппоподобных симптомах, избегать мест массового скопления людей и контактов с зараженными.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Кабинет Министров, эпидемия, правительство, карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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