Два матча 1/8 Лиги Европы не состоятся из-за коронавируса

Поединки 1/8 финала Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома" не пройдут в четверг, 12 марта, из-за коронавируса SARS-CoV-2.

"Интер" должен был принять "Хетафе" на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане Фото: EPA

Два поединка 1/8 финала Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома" не пройдут в четверг 12 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Президент "Хетафе" Анхель Торрес 10 марта в эфире телеканала El Transistor заявил, что эго команда не полетит на матч против "Интера".

"Мы попросили УЕФА найти альтернативу. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, в этом нет нужды. Мы попросили у федерации содействия, чтобы избежать дисквалификации. Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать", – сказал Торрес.

* Ángel Torres



"Salvo que esto cambie mucho el @GetafeCF mañana NO va a viajar a Italia" pic.twitter.com/Z6usvC0MC6 — El Transistor (@ElTransistorOC) March 10, 2020

Поединок 1/8 финала Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" должен был пройти в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

11 марта официальный Twitter "Ромы" написал, что команда не прибудет в Испанию на матч против "Севильи".

Самолет с игроками итальянской команды на борту не допустили на посадку в Испании.

* Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Поединок 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома" должен был состоятся в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.