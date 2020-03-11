Чем занять ребенка во время карантина

На время введения в Украине карантинных мер школьники и дети дошкольного возраста будут отстранены от посещения образовательных учреждений с 12 марта по 3 апреля.

Детский психолог Мария Моря в интервью ТСН посоветовала родителям на время карантина, который вводится распоряжением Кабинета Министров Украины 12 марта и продлится до 3 апреля, по возможности распределить между собой дежурства, сохранять спокойствие и установить лимиты на использование интернета.

"Например, если дружат три девочки, то сперва за ними присматривает мама одной из них, потом – папа другой, и так по очереди", – объяснила психолог идею распределения дежурств.

Она подчеркнула, что родителям предстоит объяснить детям разницу между каникулами и карантином, познакомив их также с принципами профилактики заражения во время эпидемии.

Перечисляя варианты досуга, психолог посоветовала обратить внимание на настольные игры, предложить детям интересную книгу и позаботиться о достаточной физической активности.

В интервью ТСН руководитель департамента науки и образования Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян рассказала, что приостановление учебного процесса в связи с карантином также коснется художественных и спортивных школ.

По словам старшеклассников, говорится в сюжете ТСН, после введения в Украине карантина у них появится больше времени на самообразование.

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Видео: ТСН / YouTube

Аналогичные карантинные меры были введены в стране в 2009 году – в связи с эпидемией гриппа в девяти областях страны на три недели была приостановлена работа всех учебных заведений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта Кабинет Министров Украины утвердил меры противодействия угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине с целью недопущения распространения COVID-19.