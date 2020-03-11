Коронавирус вполне способен принести в Россию полицейский режим. Это идеальный предлог для завинчивания гаек

Коронованный вирус и полицейский режим.

Коронавирус вполне способен принести в Россию полицейский режим, но покажите мне хоть что-то, что не может это сделать.

Это единственный способ, которым российская власть реагирует на любые внешние вызовы: запрещать, ограничивать, лучше всего сажать – и сажать на пять лет за распространение вируса либо на год за нарушение карантина уже пообещали. Коронавирус, вообще говоря, случился не вовремя – он грозит испортить нам 75-летие Победы, парад, слет гостей со всего мира, плюс экономика у нас сейчас не в лучшем положении. Но, с другой-то стороны, коронавирус – идеальный предлог для завинчивания гаек.

Я не знаю, как именно будут его использовать. Закрывать все границы – дорого, железный занавес в наше время – утопия, а вот ограничение выездов за границу, карантин по возвращении – милое дело. Прижать прессу – вообще запросто: распространение панических слухов – ярлык, приклеиваемый на все живое со времен войны. Любая правда в такие времена является паническими слухами: масштабы распространения вируса в мире, количество умерших и выживших, осложнения – ничего нельзя обсуждать без риска навлечь на себя обвинение в клевете на российское здравоохранение. Попытка организовать любое массовое шествие может квалифицироваться в ближайшие три месяца как пособничество коронавирусу: больше трех не собираться, и то на кухне!

Единственным дозволенным массовым сборищем может стать всенародное голосование 22 апреля: голосуя за путинские поправки, ты укрепляешь власть и создаешь заслон на пути вируса.

Ведь суть этих поправок – погружение страны в своеобразный карантин: не действуют на нас больше европейские законы!

И наивны те, кто говорит о каких-то "черных лебедях", якобы прикормленных Путиным на свою голову. В сознании соотечественников уже сформировался надежный паттерн: все зло идет извне. Подорожание доллара – спекуляция саудитов, коронавирус – происки Китая. У нас остров стабильности, в смысле полного отсутствия политики и общества, а прочий мир нам завистливо гадит; так что любые "черные лебеди", от эпидемий до техногенных катастроф, будут приводить лишь к сплочению вокруг президента. Это единственная возможная реакция, потому что больше мы ничего не умеем, а главное – кроме него, у нас больше ничего нет. Он тот коронованный вирус, который поразил Россию 20 лет назад, и мы успели его полюбить настолько, что жизни без него уже не представляем.

Источник: sobesednik.ru

Опубликовано с личного разрешения автора