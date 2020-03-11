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Совфед РФ одобрил поправки к конституции, предусматривающие обнуление сроков Путина

После утверждения региональными парламентами Совет Федерации РФ должен еще раз утвердить проект поправок к российской конституции и направить его на рассмотрение в Конституционный суд. После этого документ, предусматривающий обнуление президентских сроков действующего президента России Владимира Путина, может быть окончательно принят по итогам всероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

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Проект новой редакции конституции РФ прошел еще один этап утверждения
Проект новой редакции конституции РФ прошел еще один этап утверждения
Фото: council.gov.ru

Совет Федерации РФ на заседании 11 марта одобрил проект поправок к конституции России, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что после одобрения Совфедом проект будет направлен в региональные парламенты. Если его одобрят две трети из них, то верхняя палата парламента РФ утвердит итоги рассмотрения закона в субъектах федерации. Это может произойти 14 марта.

После этого документ направят на рассмотрение Конституционного суда. Если он подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был окончательно принят в третьем чтении сегодня утром.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, после 2024 года он сможет еще два раза баллотироваться на пост президента.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Кремль, Госдума, Совет Федерации
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