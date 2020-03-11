﻿Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина

За поправку, которая в случае принятия новой редакции конституции России обнулит президентских срока Владимира Путина, проголосовали 380 депутатов Госдумы РФ.

Благодаря поправке Терешковой Путин (на фото) сможет остаться у власти после 2024 года Фото: EPA

Государственная дума РФ 10 марта поддержала поправку к проекту изменений конституции России, которая обнуляет количество президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", за проголосовали 380 депутатов нижней палаты российского парламента, против – 43. Еще один депутат воздержался.

Трансляция заседания ведется на официальном сайте думы.

Обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков сегодня утром предложила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже, выступая в Госдуме, Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречит основному закону.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам к конституции запланирован на 22 апреля.