Депутат Госдумы предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Валентина Терешкова предложила "заложить в законе возможность для действующего президента Владимира Путина вновь избираться на эту должность". В нынешнем виде поправки к конституции РФ сделали бы невозможным повторное избрание Путина на президентский пост.

Если предложенную Терешковой поправку поддержат, в 2024 году Путин снова сможет баллотироваться на пост президента РФ Фото: EPA

Депутат российской Госдумы Валентина Терешкова ("Единая Россия") предложила внести в законопроект об изменениях в конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков, сообщает "Медуза".

По ее мнению, необходимо или вообще убрать ограничения, или, "если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента. После этого в заседании объявили перерыв.

Телеканал RT в Telegram сообщил, что глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил о готовности поддержать поправку.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.