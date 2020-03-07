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В конституцию РФ не включат поправку о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом – СМИ

Президент России Владимир Путин предлагает запретить лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство, вид на жительство в других странах и счета в заграничных банках. При этом, по данным "Ведомостей", запрет на владение чиновниками иностранной недвижимостью не вошел в президентский проект поправок в конституцию.

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Путин инициировал изменения в текст конституции РФ
Путин инициировал изменения в текст конституции РФ
Фото: ЕРА

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию России, поскольку в ином случае десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом изданию "Ведомости" рассказали собеседники в администрации президента и Государственной думе.

По словам источника в Кремле, в поправках, касающихся "национализации элит", заинтересован президент Владимир Путин: для него важно, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей. Однако пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом пока не будет включен в законодательство, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Собеседник предположил, что в какой-то момент такой запрет на нее может появиться в федеральном законе.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, депутат Госдумы Андрей Клишас заявил "РИА Новости", что планов внести в основной закон поправку, запрещающую чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, "не было никогда".

Закрепить в конституции запрет на иностранное гражданство, вид на жительство за рубежом и счета в заграничных банках для лиц, занимающих "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности, Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Как предусмотрено в законопроекте об изменениях в конституцию, такой запрет коснется президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.

Теги: Владимир Путин, Конституция, недвижимость, Госдума, законопроект
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