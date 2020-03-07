Белковский: Путин внутренне готов выплатить компенсацию семьям погибших на рейсе MH17, как Каддафи – жертвам теракта в Локерби

В рамках судебного процесса по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777, который начнется 9 марта в Нидерландах, Россия как государство не будет признана заказчиком преступления, что вполне устраивает президента РФ Владимира Путина, вполне вероятно, что он даже готов выплатить компенсацию семьям жертв авиакатастрофы, как это сделал ливийский диктатор Муаммар Каддафи после подрыва Boeing 747 над Шотландией в 1988 году, считает российский политолог Станислав Белковский.

Белковский: Путин внутренне готов даже выплатить компенсацию семьям погибших, но при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский считает, что судебный процесс по делу сбитого в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777, который на следующей неделе начнется в Нидерландах, может вполне устраивать Россию. Такое мнение он высказал в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это уголовный процесс против определенных физических лиц. Я вполне допускаю, что эти физические лица будут признаны виновными. Они находятся вне доступа западного правосудия, поэтому или останутся там же, где есть, или с ними произойдут несчастные случаи, чтобы они никогда уже никому ничего не сказали лишнего", – сказал Белковский.

Он допустил, что на процессе будут упоминать заказчиков преступления.

"Но "идет речь" и "выносится судебный вердикт" – это не одно и то же. В рамках этого процесса Россия как государство не будет признана заказчиком. Такой результат процесса [президента РФ] Владимира Путина вполне устраивает. Другое дело – что он внутренне готов даже выплатить компенсацию семьям погибших, как [ливийский диктатор] Муаммар Каддафи заплатил жертвам теракта в Локерби. Но – при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет. Это будет жест доброй воли, а не следствие судебного решения", – предполагает эксперт.

21 декабря 1988 года в небе на городом Локерби (Шотландия) произошел взрыв на борту Boeing 747 авиакомпании Pan American, который осуществлял рейс Франкфурт-на-Майне – Детройт. На борту находилось 259 человек, все они погибли, жертвами теракта стали также 11 человек на земле. Следствие установило, что бомба находилась в багажном отсеке лайнера. Она была спрятана в кассетном радиоприемнике, который лежал в чемодане. В 1991 году по этому делу было выдвинуто обвинение двум ливийцам, в том числе сотруднику ливийских спецслужб Абдельбасету Меграхи. После длительных переговоров и санкций Каддафи в 1999 году согласился выдать подозреваемых для участия в судебном процессе. Одного подозреваемого суд признал невиновным, а Меграхи в 2001 году приговорил к пожизненному заключению. Спустя восемь лет ливийца отпустили на свободу из-за состояния здоровья (у него диагностировали рак), в 2012 году он скончался. Меграхи называл себя невиновным, а Каддафи в 2003 году взял на себя ответственность за взрыв и выплатил компенсацию семьям жертв, хотя и утверждал, что не отдавал приказ о нападении. По данным The Guardian, Ливия согласилась выплатить до $10 млн каждой семье жертвы теракта (общая сумма выплат составила около $2,7 млрд).

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.