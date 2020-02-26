Клуб читателей
ГОРДОН
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Личности свидетелей по делу MH17 останутся засекреченными

Одному из свидетелей по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 отказали в просьбе об анонимности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Девять из 13 свидетелей, которые получают защиту по делу MH17, не были заслушаны до 2019 года
Девять из 13 свидетелей, которые получают защиту по делу MH17, не были заслушаны до 2019 года
Фото: EPA

Личность 13 свидетелей по делу о крушении на Донбассе пассажирского самолета Boeing рейса MH17 останется в тайне для обеспечения их безопасности. Об этом пишет Nos.nl.

Следственный судья заявил, что свидетели "подвергаются значительным рискам".

В то же время одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности, так как несмотря на то, что он ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, гарантировать ему анонимность практически невозможно.

Отмечается, что девять из 13 свидетелей, которые получают защиту, не были заслушаны до 2019 года.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Теги: Россия, Нидерланды, крушение, MH17
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
Никитюк показала тело в купальнике под водой
Никитюк показала тело в купальнике под водой
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS