Личности свидетелей по делу MH17 останутся засекреченными

Одному из свидетелей по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 отказали в просьбе об анонимности.

Девять из 13 свидетелей, которые получают защиту по делу MH17, не были заслушаны до 2019 года Фото: EPA

Личность 13 свидетелей по делу о крушении на Донбассе пассажирского самолета Boeing рейса MH17 останется в тайне для обеспечения их безопасности. Об этом пишет Nos.nl.

Следственный судья заявил, что свидетели "подвергаются значительным рискам".

В то же время одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности, так как несмотря на то, что он ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, гарантировать ему анонимность практически невозможно.

Отмечается, что девять из 13 свидетелей, которые получают защиту, не были заслушаны до 2019 года.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.