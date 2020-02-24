Клуб читателей
ГОРДОН
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд по делу MH17. В международной следственной группе заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты "Бука"

Малайзийский самолет на Донбассе сбили из российской ракетной системы "Бук", и как минимум один человек был очевидцем пуска ракеты. Об этом рассказал глава международной следственной группы Фред Вестербеке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вестербеке обвинил РФ в нежелании сотрудничать со следствием по делу MH17
Вестербеке обвинил РФ в нежелании сотрудничать со следствием по делу MH17
Фото: ЕРА

У международной следственной группы (JIT), ведущей дело о крушении Boeing MH17 в Донецкой области летом 2014 года, есть по меньшей мере один очевидец, подтверждающий запуск ракеты по пассажирскому лайнеру. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS 23 февраля сказал глава JIT Фред Вестербеке.

Он утвердительно ответил на вопрос ведущего Скотта Пелли, есть ли такой очевидец. Когда журналист уточнил, это один человек или несколько, Вестербеке сказал, что "есть очевидец, но сколько их, я не говорил".

Руководитель JIT подчеркнул – у следствия нет сомнений в том, что самолет сбили из ракетной системы "Бук", которая находится на вооружении 53-й бригады российской армии. Кто именно нажал на кнопку, следователи пока не выяснили.

По словам Вестербеке, россияне ничем не помогали расследованию в течение всех пяти лет. Он считает, что российские представители уже на второй день после катастрофы могли бы заявить, что "мы совершили ошибку или сделали то, чего не должно было случиться".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Теги: Россия, Нидерланды, MH17, Бук, расследование, свидетели, Фред Вестербеке, JIT
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Сумской впервые показала свою семью
Дочь Сумской впервые показала свою семью
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
Ярославский поделился совместным фото с тестем-ровесником
Ярославский поделился совместным фото с тестем-ровесником
Родившая третьего ребенка Рафаэли снялась в купальнике
Родившая третьего ребенка Рафаэли снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS