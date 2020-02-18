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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Малоизвестный сайт опубликовал "документ" об отсутствии "Буков" на Донбассе в день крушения MH17. Песков считает это доказательством правоты РФ

Платформа Bonanza Media выложила скан письма, согласно которому Служба военной разведки и безопасности Нидерландов якобы владела данными о том, что в районе крушения малайзийского Boeing на Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов "Бук". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что эта публикация ставит под сомнение позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к трагедии.

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Самолет Malaysia Airlines упал в Донецкой области 17 июля 2014 года
Самолет Malaysia Airlines упал в Донецкой области 17 июля 2014 года
Фото: ЕРА

Российские СМИ 17–18 февраля активно тиражируют публикацию на журналистской платформе Bonanza Media, согласно которой ни одной зенитной установки "Бук" не могло быть в районе пуска ракеты, сбившей малайзийский Boeing 777 в июле 2014 года.

Bonanza разместила скан письма, которое Служба военной разведки Нидерландов якобы адресовала государственному прокурору нидерландской прокуратуры по борьбе с терроризмом. Письмо датировано 21 сентября 2016 года и составлено на английском языке.

Скриншот: mailchi.mp
Скриншот: mailchi.mp

На скане обозначены 11 пунктов, где в июне и июле 2014 года, возможно, были развернуты восемь ЗРК "Бук" Вооруженных сил Украины и три зенитных комплекса армии России. Все украинские комплексы находились на расстоянии более 60 км от места гибели авиалайнера, а три идентифицированных российских комплекса находились на территории РФ.

"Исходя из данных таблицы, следует, что рейс MH17 пролетал вне досягаемости всех украинских и российских позиций, где были развернуты комплексы "Бук", – сказано в письме. 

Авторы публикации утверждают, что 28 сентября 2016 года, когда международная следственная группа (JIT), состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования, в ее распоряжении было это письмо разведки, а информации о пересечении каким-либо российским "Буком" границы с Украиной не было.

Подтверждений достоверности письма на сайте не приводится.

Bonanza Media позиционирует себя как платформа независимой журналистики. Ее создали нидерландский блогер Макс ван дер Верфф и бывшая сотрудница российского пропагандистского телеканала RT Яна Ерлашова, которые пишут на тему крушения рейса MH17.

18 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на публикацию этого сайта, заявил, что позиция международной следственной группы, заявившей о причастности РФ к трагедии, поставлена под сомнение. Об этом сообщает РБК.

"Результаты этого расследования якобы были доведены до суда некоторое время назад. Это лишний раз свидетельствует о том, что есть огромное количество вопросов, которые серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию, которая неоднократно озвучивалась", – сказал Песков.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, Дмитрий Песков, MH17, Бук, JIT
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