Катастрофа MH17. Нидерланды в 2014 году готовились тайно направить на Донбасс тысячу военных для охраны места падения самолета

После того как выяснилось, что пассажирский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, контролируемой сепаратистами "ДНР", министерство обороны Нидерландов разрабатывало план секретной миссии, которая должна была позволить собрать останки погибших и изучить место катастрофы. От отправки вооруженной группировки на восток Украины отказались в последний момент, когда боевики пошли на сотрудничество со следственной комиссией.

31 июля 2014 года боевики пустили к месту падения самолета экспертов из Австралии и Нидерландов Фото: ЕРА

Около тысячи элитных военнослужащих из Нидерландов в июле 2014 года готовились к секретной миссии на востоке Украины – охране зоны падения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Впервые существование этого плана подтвердил командующий сухопутными войсками армии Нидерландов Мартин Вейнен в интервью изданию De Telegraaf, которое опубликовано 3 марта.

Первое совещание, на котором обсуждался тайный план, состоялось 20 июля 2014 года, через три дня после катастрофы. Район, где был сбит рейс MH17, находился в руках вооруженных сепаратистов "ДНР", и в министерстве обороны опасались, что улики и останки погибших будут уничтожены.

Идея заключалась в том, чтобы отправить на место катастрофы тысячу бойцов аэромобильной бригады, которые бы обезопасили район площадью около 35 км². Удерживать позиции предполагалось несколько дней, пока не будут найдены все тела погибших, а эксперты не изучат обломки с целью установить причину крушения.

Военным сказали, что они могут попасть в Украину "только с тем, что умещается в их рюкзаках". Несмотря на период отпусков, количество добровольцев было более чем достаточным для миссии, сказал Вейнен.

Минобороны Нидерландов провело переговоры с коллегами из Австралии, заручившись согласием на привлечение военнослужащих из этой страны.

Вооруженные сепаратисты не вызывали беспокойства у командования – они не смогли бы оказать сопротивление хорошо обученным десантникам. Главным опасением было не вызвать негативной реакции России, рассказал собеседник издания.

Миссию отменили в последний момент. Боевики "ДНР" пошли на сотрудничество со следственной комиссией. 31 июля 2014 года наблюдатели ОБСЕ, а также эксперты из Австралии и Нидерландов впервые смогли попасть на место катастрофы. Останки погибших и обломки лайнера специальным поездом отправили в Харьков, а оттуда самолетом – в Нидерланды.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.