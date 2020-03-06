Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют

С момента катастрофы прошло больше пяти лет Фото: EPA

В чем суть дела?

17 июля 2014 года в 16.20 возле города Тореза (после переименования – Чистяково) Донецкой области, который и тогда, и сейчас контролируют пророссийские боевики, потерпел крушение Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, которые находились на борту – граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Большинство погибших – 195 – были гражданами Нидерландов.

Ответственность за крушение авиалайнера до сих пор не взял на себя никто. Фото: EPA

Расследовала катастрофу международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины.

Кого обвиняют?

28 сентября 2016 года международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: согласно выводам экспертов, самолет был сбит ракетой серии 9М38 из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в июле 2014 года прибыл из России. После катастрофы MH17 "Бук" снова увезли на территорию РФ.

24 мая 2018 года следователи заявили о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

На следующий день после обнародования этих данных Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Но установление юридической ответственности РФ не влияет на ход уголовного расследования причин катастрофы и на установление конкретных обвиняемых, подчеркнули в кабинете министров Нидерландов.

Метки с именами всех 298 пассажиров, которые погибли на борту MH17, принесли к зданию генерального консульства России в Сиднее, Австралия. 17 июля 2019 года. Фото: ЕРА

Следователи установили, что причастными к крушению MH17 могли быть около 100 человек, говорил в сентябре 2016-го генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Это люди, которые играли активную роль в транспортировке "Бука" к месту обстрела и пуску ракеты, также известно, кто курировал перевозку. За пять лет расследования и изучения доказательств количество подозреваемых уменьшилось.

Делом занимаются более 50 следователей, в частности австралийские и нидерландские детективы работают вместе с украинскими специалистами в Киеве.

На сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам – троим россиянам и одному гражданину Украины:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут вменить организацию атаки на самолет;

полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, упоминается в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог находиться при установке в момент пуска;

гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Глава международной следственной группы Вилберт Паулиссен рассказал об обвиняемых. Фото: ЕРА



На предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, они вину отрицают. Все трое россиян были связаны с российскими силовыми органами, только украинец Харченко не имел военного опыта, но участвовал в "силах самообороны Донецка", сообщал глава международной следственной группы Вилберт Паулиссен.

"Гиркин был точкой контакта с РФ. Подозреваемый Дубинский также был в постоянном контакте с российскими служебными лицами. Пулатов был заместителем главы службы безопасности, он сотрудничал с Дубинским. Харченко также непосредственно работал с Дубинским. Так называемый министр обороны "ДНР" отдал приказ составить цепочку, которая связывала "ДНР" с РФ, с целью доставки вооружения из РФ на территорию страны. Именно так могла быть доставлена установка "Бук", – рассказал он.

По словам Паулиссена, Гиркин, Дубинский и Пулатов находятся в России, Харченко проживает на оккупированной территории Донбасса.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке сообщил, что Нидерланды обратятся к Российской Федерации с просьбой выдать подозреваемых. Кроме того, будет направлено формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.

Повестки и обвинительное заключение уже были отправлены по адресам, известным судебным органам, хотя неясно, живут ли подозреваемые там на самом деле.

Поврежденную ракету "Бука" показали во время пресс-конференции в Нидерландах 24 мая 2018 года. Фото: ЕРА

Обвинения предъявлены по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – в первой идет речь о преднамеренном уничтожении самолета, она предполагает или до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение, в зависимости от того, можно ли было предусмотреть смертельные последствия действий обвиняемого. Во второй статье речь идет об умышленном убийстве, она предусматривает заключение или до 20 лет, или также пожизненное.

Будет только четыре обвиняемых?

Эти четверо – обвиняемые, суд по которым начнется 9 марта. Прокуратура передала судьям только часть обвинительного заключения, поэтому в процесс позже могут быть включены и другие лица.

Будут ли обвиняемые на скамье подсудимых?

Вряд ли. Никто из них не арестован и никто пока не выразил желания лично прибыть в Нидерланды на суд. Одна из юридических фирм объявила, что будет представлять на процессе подозреваемого либо подозреваемых, сообщила пресс-служба Окружного суда Гааги в конце января этого года. В суде не сообщили, о какой фирме идет речь и кого из четверых обвиняемых она будет представлять.

В начале февраля адвокат Елена Кутьина из российской коллегии "Ковлер и партнеры" заявила агентству РБК, что ее компания защищает Олега Пулатова, интересы которого в суде будут представлять также два юриста по уголовному праву из роттердамской фирмы Sjöcrona Van Stigt Advocaten (SVS) Баудевейн ван-Эйк и Сабина тен-Дусхат.

Они заявили изданию Advocatenblad, что дело насчитывает около 30 тысяч страниц, и рассказали, что российский адвокат Кутьина не имеет права действовать от имени подозреваемого в Нидерландах, поэтому она только предоставляет информацию для его защиты.

На сайте компании "Ковлер и партнеры" среди прочего сказано, что "адвокаты коллегии представляют интересы сотрудников центрального аппарата МВД РФ и прокуратуры РФ в различных инстанциях".

Другие обвиняемые не сообщали об участии в слушаниях лично или через представителей.

Где пройдут слушания? Это Гаагский трибунал?

Нет, часть обвинительного заключения передана в распоряжение судей Окружного суда Гааги. Несколько стран требовали назначить именно международный трибунал, но в Совете Безопасности ООН эту инициативу заблокировала Россия. Тогда процесс решили провести в Окружном суде Гааги.

Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в Юридический комплекс, который находится в городе Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Юридический комплекс Схипхол в Нидерландах. Фото: EPA

4 марта журналистам показали зал, в котором будут проходить слушания.

Фото: ЕРА

В Юридическом комплексе также оборудован пресс-центр, который вмещает до 500 журналистов и сможет предоставить им 300 рабочих мест.

Фото: ЕРА

Суд будет открытым?

Да, и следить за слушаниями можно будет онлайн на сайте courtmh17.com.

Предполагается, что в самом суде из-за большого международного внимания будут присутствовать около тысячи человек. Для родственников жертв катастрофы также предусмотрены места в конференц-центре в городе Ньивегейн, откуда они смогут следить за трансляцией, сообщал портал NOS. По словам детектива Тео Вермейлена, многие из родственников планируют приехать и им понадобятся пояснения о ходе процесса, особенно иностранцам.

Из-за распространения в мире нового коронавируса в суде просят всех посетителей слушаний соблюдать обычные меры безопасности (чаще мыть руки, кашлять и чихать в локоть, использовать бумажные салфетки), а также отмечают, что Окружной суд Гааги предоставит диспенсеры с дезинфицирующим средством для рук и дополнительные чистящие средства для поручней, дверных ручек, туалетов и т.д.

В случае дальнейшего распространения вируса план по поводу слушаний в Юридическом комплексе может быть пересмотрен и дело будут слушать в других местах. По этому поводу Окружной суд Гааги будет поддерживать связь с Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды.

Еще одной проблемой при таком внимании к уголовному процессу является безопасность, поэтому все желающие присутствовать на слушаниях должны будут пройти проверку, чтобы получить доступ в здание, писал сайт NLTimes.

Руководить судебным делом назначены трое судей, еще два – в резерве. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхейс.

В Нидерландах специально внесли изменения в законодательство, чтобы можно было часть слушаний провести на английском языке. Те участники процесса, кто дает показания по делу и не сможет присутствовать, будут делать это по видеосвязи.

Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерландов. Во время судебных заседаний предусмотрено присутствие представителей государств-членов совместной следственной группы – от министерств иностранных дел, прокуратуры и органов следствия. Со стороны Украины ожидается участие СБУ, сообщили в МИД Украины на запрос агентства УНН.

Места для родственников погибших предусмотрены в центре NBC. Фото: ЕРА

Как долго это продлится?

Суд зарезервировал для судебного разбирательства 25 недель на такие даты:

9–13 марта 2020 года;

23–27 марта 2020 года;

8 июня – 3 июля 2020 года;

31 августа – 13 ноября 2020 года;

1 февраля – 26 марта 2021 года.

Это не значит, что в каждую из этих дат обязательно будут судебные слушания, так как суд может взять паузу для подготовки каких-либо дополнительных ответов или документов.

Таким образом, пока ожидается, что процесс будет идти больше года.

Первое заседание запланировано на понедельник, 9 марта 2020 года, на 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву).